Bethesda hat auf der E3 im Rahmen der hauseigenen Pressekonferenz die Switch-Version von The Elder Scrolls V: Skyrim weiter vorgestellt und einige spezifische Features bekanntgegeben.

Zwar gibt es für das Open-World-Meisterwerk weiterhin keinen konkreten Veröffentlichungstermin über die pauschale Angabe "Weihnachten 2017 (weltweit)" hinaus, wohl aber einige andere Bestätigungen.

So wird das Spiel auf der Switch beispielsweise die amiibo-Figuren unterstützen. Über die Zelda-amiibo-Figuren könnt ihr euch beispielsweise Kleidung und Ausrüstungsgegenstände aus The Legend of Zelda sichern. Dazu zählen das Meisterschwert, das Hylia-Schild oder Links Tunika. Konkret sind die amiibos aus den Serien The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 30th Anniversary - The Legend of Zelda, Super Smash Bros. und weiteren Zelda-Titeln kompatibel.

Bestätigt wurde außerdem, dass Skyrim auf der Switch bereits die Add-ons "Dawnguard", "Hearthfire" und "Dragonborn" umfassen wird. Zu guter letzt wird via den Joy-Cons auch Bewegungssteuerung unterstützt. Diese kann im Kampf sowie beim Schlossknacken eingesetzt werden. Mit Nahkampfwaffen dürft ihr so sprichwörtlich zuschlagen, mit Pfeil und Bogen mit den Joy-Cons zielen.