Der Termin für die Switch-Fassung von The Elder Scrolls V: Skyrim steht fest. Auch amiibo-Unterstützung wird es geben.

Die Nintendo Switch bekommt noch in diesem Jahr Rollenspiel-Nachschub aus dem Hause Bethesda. Während der Nintendo Direct verkündete Nintendo den Veröffentlichungstermin von The Elder Scrolls V: Skyrim. Einen ersten Teaser gab es im Oktober letzten Jahres, gefolgt von einer Bestätigung im Januar dieses Jahres. Wollt ihr euren Charakter mit einem Outfit und Master-Schwert von Link ausstatten, dann solltet ihr euch einen Link-amiibo zulegen.

The Elder Scrolls V: Skyrim erscheint am 17. November für die Nintendo Switch. Bethesda hat ebenfalls angekündigt, dass Doom und Wolfenstein 2: The New Colossus für die Konsole veröffentlicht werden.