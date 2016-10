The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition

Heute ist es soweit, die Skyrim Special Edition erscheint für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Bethesda hat Felix und vier andere Skyrim-Fans eingeladen, noch einmal ihre schönsten und schrägsten Erinnerungen in einer gemütlichen Runde Revue passieren zu lassen. Dabei herausgekommen ist ein äußerst kurzweiliges Video.

Fast fünf Jahre nach der Erstveröffentlichung macht Bethesda Skyrim-Fans eine Freude und bringt eine aufgehübschte HD-Neuauflage, die The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition in den Handel. Unser Felix nimmt das Ereignis zum Anlass um, mit einigen Liebhabern des epischen Rollenspiels in Erinnerungen zu schwelgen. Mit dabei sind Peter Smiets von Pietsmiet, Isabell Hertel (Schauspielerin; "Unter Uns"), die Cosplayerin Elisabeth Marx und Daniel Felten (Fan-Seitenbetreiber von Scharesoft.de). Bethesda ruft Fans ab sofort dazu auf, ihre schönsten Erinnerungen unter dem Hashtag #SkyrimMemories zu teilen.