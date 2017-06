The Elder Scrolls V: Skyrim

Mittlerweile ist ja schon etwas länger bekannt, dass The Elder Scrolls V: Skyrim tatsächlich auch für die Switch erscheint, ein Termin steht aber noch aus. Nun könnte es jedoch einen entsprechenden Leak gegeben haben.

Bethesda blieb auf der diesjährigen E3 in Los Angeles den Veröffentlichungstermin von The Elder Scrolls V: Skyrim für die Switch noch schuldig. Bislang wurde lediglich eine Veröffentlichungs zum Weihnachtsgeschäft 2017 bestätigt. Eine konkretere Info könnte nun via Amazon.com ans Tageslicht gekommen sein.

Häufiger werden Erscheinungsdaten ja von Händlern geleakt. In diesem Fall nennt Amazon.com nun den 28. November 2017 als Veröffentlichungstermin für das Rollenspiel-Epos. Die offizielle Bestätigung dieses Termins steht aber zunächst noch aus.

Auf der Switch wird das Spiel über amiibo-Unterstützung der Figuren zu The Legend of Zelda erhalten. Zudem sind alle DLC-Pakete (Dawnguard, Dragonborn und Hearthfire) an Bord.