Seit kurzem ist die Special Edition des Rollenspiel-Epos The Elder Scrolls V: Skyrim auch für PS4 und Xbox One erhältlich. Digital Foundry hat sich die beiden Konsolenversionen mal wieder in technischer Hinsicht im Vergleich angesehen.

Das Fazit der Kollegen von Digital Foundry: Im Falle von The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition macht es im Grunde keinen großen Unterschied, ob ihr euch für die PS4- oder die Xbox-One-Variante entscheidet. Diese sind in technischer Hinsicht mehr oder weniger gleichauf.

Auf beiden Plattformen läuft der Titel in der Full-HD-Auflösung 1080p; darüber hinaus kommt auf PS4 und Xbox One die gleiche Anti-Aliasing-Lösung ähnlich wie in Fallout 4 zum Einsatz. Das grafische Ergebnis ist daher vergleichbar und kann sogar mit der der PC-Fassung mit Maximal-Einstellungen unf 4xMSAA Schritt halten.

Auch in Sachen Performance gibt es wenige Unterschiede, da beide Versionen bei 30 fps in Sachen Framerate abgesperrt sind. Vermutlich bleibt so auf der PS4 sogar noch etwas Rechenleistung ungenutzt, diese dürfte laut Digital Foundry aber auch nicht ausreichen, um 60 fps zu erreichen. Die Performance ist aber insgesamt spürbar besser als in der ursprünglichen PS3- und Xbox-360-Veröffentlichung.