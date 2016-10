The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition

Der Pre-Load von The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition auf dem PC ist ab sofort möglich. Spieler mit der ursprünglichen Fassung können das riesige Spiel also vorausladen.

In dieser Woche erscheint mit The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition die HD-Neuauflage des beliebten Rollenspiels aus dem Jahr 2011. Bereits jetzt dürfen Fans auf dem PC den Pre-Load starten und die zwölf Gigabyte an Daten herunterladen.

Außerdem wurde das Spiel bei einigen Spielern, die die ursprüngliche Fassung und deren Erweiterungen besitzen, dem Steam-Account hinzugefügt. Sollte es bei euch noch nicht soweit sein, keine Sorge, denn das Ausrollen des Spiels dauert offenbar länger als geplant. Ab Freitag, den 28. Oktober könnt ihr dann die Himmelsrand-Provinz in neuem Glanz begutachten.