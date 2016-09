Orchester inszeniert Spielmusik in Live-Konzert

The Elder Scrolls V: Skyrim

Wer gerne den Klängen von Spielmusik lauscht und besonders für die Untermalung in The Elder Scrolls V: Skyrim etwas übrig hat, für den ist ein nun angekündigtes Konzert vermutlich interessant.

"Skyrim in Conert" ist ein neues Live-Konzert, das nun angekündigt wurde. Dabei wird ein Orchester Musik aus dem Rollenspiel-Epos live zum Besten geben. "Basierend auf dem mit Awards ausgezeichneten Soundtrack von Jeremy Soule, nimmt 'Skyrim in Concert' die Konzertbesucher mit auf eine nostalgische, musikalische Reise durch die Landschaft eines der populärsten Ableger der Elder-Scrolls-Reihe", heißt es in der entsprechenden Ankündigung.

Die Musik wird vom Winterhold Philharmonic Orchestra samt Chor performt; mit dabei sind auch einige komplett neue Arrangements aus den Musikstücken von Skyrim, darunter "Far Horizons", "The Streets of Whiterun" oder auch der Titelsong "Dragonborn". Auch einige Überraschungen wurden angekündigt.

Wann findet das Ganze statt? Das Konzert steigt am 16. November im London Palladium. Tickets können ab dem 04. Oktober um 11:00 Uhr morgens ab 26,50 Pfund erworben werden. Ob es auch eine Übertragung ins Netz geben wird, ist noch nicht bekannt.