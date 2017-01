The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition

Bethesda hat ein neues Update für The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition für den PC und die PlayStation 4 veröffentlicht. Besitzer einer Xbox One werden erst später mit dem Patch bedacht.

Betheda ist nach wie vor dabei die vorhandenen Fehler in The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition auszumerzen. Deswegen hat der Entwickler einen neuen Patch für das Rollenspiel auf der PlayStation 4 und dem PC veröffentlicht. Dieser hebt den Titel auf die Version 1.3 an.

Neben allgemeinen Verbesserungen des Spiels, wurde ein Problem gelöst, das bei der Verlangsamung der Zeit aufgetreten ist. Außerdem wurde der Support für 144-Hertz-Monitore verbessert. Spieler auf der Xbox One werden das Update im Laufe der kommenden Tage erhalten.