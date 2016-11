Mod Falskaar für Xbox One erschienen

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition

Mit Falskaar hat eine umfangreiche Mod für The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition ihren Weg auf die Xbox One gefunden. Ein Release auf PlayStation 4 ist jedoch nicht geplant.

Mit der The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition kommen Fans auf den Konsolen nun auch endlich in den Genuss von Mods. Nun ist mit Falskaar eine umfangreiche Modifikation für die Xbox One erschienen.

Diese bringt knappe 581 MegaByte an Downloadgröße auf die Waage und fügt nicht nur ein komplettes Gebiet hinzu, sondern außerdem neue NPCs und Dungeons. Weiterhin gibt es 26 neue Quests und Charaktere. Insgesamt soll die Mod über 20 Stunden an Spielspaß bieten. Auf der offiziellen Seite könnt ihr sie auf eure Konsole laden.

PS4-Gamer werden aufgrund der Beschränkungen des Features auf der Sony-Konsole nicht in den Genuss der Modifikation kommen.