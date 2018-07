Krass: So groß sind die Spielerzahlen immer noch!

The Elder Scrolls V: Skyrim

Es ist mittlerweile bereits zum Running Gag in Bezug auf Bethesda verkommen, dass The Elder Scrolls V: Skyrim nach und nach quasi für jede Plattform veröffentlicht wird, auf der es machbar ist. Das hat aber einen Grund: Die Nachfrage ist immer noch überwältigend groß!

Mit The Elder Scrolls V: Skyrim hat Bethesda einen Rollenspiel-Hit geschaffen, der weiterhin für alle machbaren neuen Plattformen erscheint. Grund dafür ist der anhaltende Erfolg des RPG-Epos, der einfach nicht abbrechen will, obwohl der ursprüngliche Release bereits 2011 erfolgte. "Wenn ihr wollt, dass wir damit aufhören es neu zu veröffentlichen, dann hört auf damit, es zu kaufen", sagt Bethesda-Chef Todd Howard spaßig zum Thema.

Im Gespräch mit Gamelab führt er diesbezüglich weiter aus: "Selbst jetzt, sieben Jahre später, reicht die Anzahl der Leute, die Skyrim jeden Monat spielen, in die Millionen. Das ist der Grund, warum wir es weiter veröffentlichen", so Howard.

Laut dem Chef des Entwicklerstudios und Publishers sei dieser Trend generell im Spielebereich festzustellen. Größere Unternehmen würden es schlicht auch möglich machen, dass man sich mit Gaming-Klassikern viel länger beschäftigen kann als früher. Unlängst waren Skyrim und die zugehörige Special Edition selbst bei Steam noch auf den Plätzen 38 und 39 der meistgespielten Titel zu finden - obwohl der Release für diese Plattform eben schon 2011 erfolgte. "Das ist großartig für die Spieleindustrie", so Howard.

The Elder Scrolls V: Skyrim ist mittlerweile für PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und Switch erhältlich. Zuletzt hatte man mit der "Very Special Edition" für Amazons Alexa auf der E3 für Aufsehen gesorgt.