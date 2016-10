Vom Kult-Brettspiel Monopoly gibt es mittlerweile ja schon unzählige Varianten. Nun gesellt sich eine neue Version dazu, die für Rollenspiel-Fans interessant sein dürfte.

So bekommt das Rollenspiel-Epos The Elder Scrolls V: Skyrim aus dem Hause Bethesda nun seine eigene Variante von Monopoly spendiert. Das Merchandising-Unternehmen Merchoid hat nun eine offiziell lizenzierte Variante angekündigt.

In dieser Spielversion werden unter anderem die Charaktere und Orte aus dem Spiel verwendet und eingebaut. Alle bekannten Monopoly-Spielmechaniken wurden an Skyrim angepasst und entführen euch künftig in die Welt von Tamriel. Die Variante soll im März 2017 auf den Markt kommen und wird in den USA 47,99 US-Dollar und hierzulande 47,99 Euro kosten. Vorbestelleungen können auf dieser Webseite getätigt werden; der Versand erfolgt weltweit.