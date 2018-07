Mit The Elder Scrolls V: Skyrim hat Bethesda ja ein wahres RPG-Epos mittlerweile auch auf die Switch von Nintendo gebracht. Auf dieser Plattform werdet ihr aber auch in Zukunft auf ein wichtiges Feature verzichten müssen.

So hat Entwickler Bethesda nun noch einmal bekräftigt, dass es auf der Hybrid-Konsole von Nintendo definitiv keine Unterstützung von Modifikationen geben wird. Der Mod-Support ist in The Elder Scrolls V: Skyrim ansonsten ja recht populär, auf der Switch werdet ihr aber dauerhaft ohne auskommen müssen; Bethesda werkelt jedenfalls nicht aktiv an einer entsprechenden Ergänzung des Switch-Angebots.

Gegenüber Eurogamer sagte Bethesda-Chef Todd Howard diesbezüglich unlängst: "Wir verfolgen das aktiv überhaupt nicht. Wir würden es mögen, wenn es passieren würde, aber das ist nichts, woran wir aktiv arbeiten."

Vielmehr würden bei Bethesda Portierungen weiterer Titel für die Switch im Fokus stehen, darunter allen voran Fallout Shelter. Hier macht man entsprechend gute Fortschritte. Was Skyrim betrifft, so stehen jedoch weder Mods noch weitere neue Inhalte gegenwärtig auf dem Plan der Entwickler.

In Zusammenhang mit Mods bekräftigte Howard aber, dass das schon ein Thema ist, das Bethesda auch zukünftig unterstützen will. Alle künftigen Bethesda-Titel sollen demnach Mod-Support zu bieten haben, das neue Fallout 76 inklusive.