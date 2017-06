Nach dem Bereich Virtual Reality widmete sich Bethesda dem Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online.

Das Online-Rollenspiel zählt mittlerweile über zehn Millionen Spieler und in einem Trailer ermutigt Bethesda alle weiteren Spieler, sich dem Titel ebenfalls zu widmen. Dabei zeigte man alle bereits veröffentlichten Erweiterungen auf.

Zudem kündigte man für die nähere Zukunft zwei weitere Add-ons an. Die DLC-Pakete bzw. Updates sollen die Namen "Horns of the Reach" und "Clockwork City" tragen. Veröffentlichungsdaten nannte man zunächst noch nicht. Den E3-Trailer gibt es hier in Kürze zu sehen.