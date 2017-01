The Elder Scrolls Online

Das Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online wurde ja bereits stetig erweitert. Nun steht die nächste größere Ankündigung ins Haus.

Spieler des MMORPGs The Elder Scrolls Online dürfen sich aller Voraussicht nach wieder über frische Inhalte freuen. Bethesda hat per Pressemail nun eine "wichtige Ankündigung" in Aussicht gestellt.

Konkret soll es dabei um "das nächste große Kapitel des Spiels" gehen, das ausführlicher vorgestellt wird. Präsentiert wird das Ganze in einem Livestream, der am morgigen Dienstag um 20:00 Uhr Abends via offiziellem Twitch-Kanal von Bethesda ausgestrahlt wird.