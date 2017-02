The Elder Scrolls Online hat eine weitere Millionenmarke erreicht. Diese bezieht sich auf die verkauften Exemplare des Online-Rollenspiels.

Game Director Matt Firor hat in Bezug auf The Elder Scrolls Online bekanntgegeben, dass vom Online-Rollenspiel mittlerweile 8,5 Millionen Einheiten verkauft wurden. Er betonte erneut, dass es sich nicht um registrierte Accounts sondern um tatsächlih verkaufte Exemplare handelt. Im Juni 2016 konnte der Titel sieben Millionen Spieler aufweisen, hinzu sind in weniger als einem Jahr also weitere 1,5 Millionen gekommen. Alle Käufer teilen sich fast zu gleichen Teilen auf die drei Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One auf.

Derzeit ist die Morrowind-Erweiterung für The Elder Scrolls Online in der Mache. Sie wird am 06. Juni für alle Plattformen erscheinen.