The Elder Scrolls Online: Morrowind

Am gestrigen Abend wurde mit The Elder Scrolls Online: Morrowind eine neue große Erweiterung zum Online-Rollenspiel angekündigt. Wir verschaffen euch hier einen Überblick, welche verschiedenen Editionen ihr euch vom Add-on zulegen könnt.

The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint am 06. Juni 2017 für PC, Mac, PS4 und Xbox One, lässt sich aber bereits vorbestellen. Frühentschlossene können sich mit dem "Weltenbummler-Paket" einen Vorbesteller-Bonus sichern, der wie folgt aussieht:

Exklusives Hüter-Kostüm – Alle Klassen können dieses Kostüm tragen, das stilistisch an die Kleidung des Hüters angelehnt ist, der im Ankündigungs-Trailer von The Elder Scrolls Online: Morrowind zu sehen ist.

Dwemer-Kriegshund (Begleiter) – Ein nicht-kämpfender Begleiter mit besonderem Harnisch.

Schatzkarten – Auf den Karten sind die Fundorte von Vvardenfells größten Schätzen eingezeichnet.

Dwemer-Kronen-Kiste – Eine besondere Kronen-Kiste, die unter anderem Reittiere, Begleiter und Kostüme im Dwemer-Stil enthalten kann.

Schriftrollen des Lernens – Erhalten Sie in Vvardenfell zwei Stunden lang 50% mehr Erfahrung.

Darüber hinaus stehen euch mehrere verschiedene Editionen der Erweiterung zur Wahl. Bereits die Standard-Version beinhaltet neben Morrowind auch Tamriel Unlimited. Die Upgrade Edition richtet sich hingegen an bisherige TESO-Spieler, die nur Morrowind freischalten wollen. Zudem gibt es:

Digital Collector's Edition

Grauer Kriegsbär – Ein exklusiver grauer Kriegsbär für Hüter-Charaktere.

Gepanzertes Kriegspferd – Stürmen Sie im Sattel dieses Rosses mit Dwemer-Harnisch in die Schlacht.

Dwemerspinne (Begleiter) – Die getreue Dwemerspinne folgt Helden bei ihren Abenteuern in Vvardenfell.

Morag Tong-Bekehrer – Zeigen Sie Ihre Treue zu den Assassinen, indem sie Ihre Ausrüstung im Stil der Morag Tong anpassen.

Charakter-Emotes – Feiern Sie Ihren Sieg auf den Schlachtfeldern mit diesem Paket exklusiver Emotes.

Enthält auch alle Belohnungen im Spiel, die zum Vorbesteller-Bonus "Weltenbummler-Paket" gehören.

Enthält The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

Digital Collector’s Upgrade: Bestehende Spieler können mit dieser Edition ESO upgraden und auf alle in der Digital Collector’s Edition enthaltenen Boni zugreifen.

Collector's Edition

Dwemerkoloss-Statue – 30 cm großer, mit Hilfe uralter Dwemeraufzeichnungen angefertigter Nachbau des Kolosses aus dem Ankündigungs-Trailer. Mit ihm sind all Ihre Schätze sicher.

Naryus Tagebuch – Ein vollständig koloriertes, großformatiges Buch, in welchem die Morag-Tong-Assassinin Naryu eine chronologische Aufzeichnung ihrer Mission führt, eine Verschwörung in Tamriel zu vereiteln. Reichhaltig illustriert mit vielen einzigartigen Konzeptgrafiken.

Karte von Morrowind – Mit dieser praktischen Karte können Sie Ihre Abenteuer in Vvardenfell bis ins letzte Detail planen.

Exklusive Verpackung – Dieses limitierte Steelbook trägt die Zeichen von Vivec und dem Tribunal.

Enthält auch alle Belohnungen im Spiel, die zum Vorbesteller-Bonus "Weltenbummler-Paket" gehören.

Enthält The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.