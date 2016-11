Bethesda hat in einer Pressemail heute ein verlängertes Free-to-Play-Wochenende rund um das Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online angekündigt.

Die Aktion startet bereits am morgigen Mittwoch und wird bis zum 20. November andauern. In dieser Zeit könnt ihr das Spiel auf PlayStation 4 und PC bzw. Mac uneingeschränkt und gänzlich kostenfrei zocken. Alle Updates, inklusive der letzten Erweiterung One Tamriel sind ebenfalls im Rahmen der Aktion ohne Limitierungen spielbar.

In Europa beginnt das PS4-Event morgen um 00:01 Uhr; eine PS-Plus-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Auf dem PC und dem Mac fällt der Startschuss via Steam um 19:00 Uhr unserer Zeit. Der Download des Clients bei Steam ist bereits möglich. Details zum F2P-Wochenende auf der Xbox One sollen in Kürze folgen.

Das Spiel ist generell ohne laufende Kosten spielbar. Im Free-to-Play-Wochenende erwarten euch darüber hinaus folgende Inhalte:

Keine Einschränkungen: Das Grundspiel ist vollständig spielbar.

Kostenlose Kronen: 500 Kronen, die Sie im Kronen-Shop für tolle Kostüme, einzigartige Haustiere, hilfreiche Schriftrollen und mehr ausgeben können.

Fortschrittsspeicherung: Sämtliche erstellten Charaktere, gekauften Kronenpakete, alle Gegenstände, die Sie im Kronen-Shop erwerben und aller Fortschritt, den Sie beim Free-Play-Wochenende machen, werden beim Kauf der Vollversion dauerhaft übernommen.

Gewinnen Sie beim "Reise eures Lebens"-Gewinnspiel: Spieler, die am Free-Play-Wochenende teilnehmen, haben außerdem beim "Reise eures Lebens"-Gewinnspiel die Chance, eine von fünf unglaublichen Reisen zu exotischen Zielen in der ganzen Welt zu gewinnen ─ Unterkunft, Verpflegung und abenteuerliche Exkursionen mit örtlichen Fremdenführern inklusive. Für die Teilnahme reicht es völlig aus, das Spiel zu spielen und sich zu registrieren. Mehr Informationen und das Registrierungsformular finden Sie auf der offiziellen Gewinnspielseite.

Wer vom Spiel überzeugt ist, der kann sich bis zum 28. November auch Rabatte auf Kronen-Pakete sowie alle Versionen des Spiels sichern.