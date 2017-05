The Elder Scrolls Online: Morrowind

Mit The Elder Scrolls Online: Morrowind startet in Kürze ein großes Add-on zum Online-Rollenspiel. Nun wurde die konkrete Startzeit bekanntgegeben.

Ab dem 06. Juni 2017 wird das große Add-on Morrowind zum Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online veröffentlicht. Soweit war dieser Umstand bereits bekannt, doch ab wann an diesem Tag steht die Erweiterung denn auf den Servern zur Verfügung? Diesbezüglich hat sich ZeniMax nun in einer Pressemail geäußert.

So werden zum Start des Add-ons zunächst Wartungsarbeiten notwendig; währenddessen gehen die Server vom Netz. Diese kehren dann weltweit gleichzeitig wieder zurück, nämlich um 11:00 Uhr deutscher Zeit, direkt im Anschluss an die Wartungsarbeiten. Eine weltweite Übersicht der Startzeiten inklusive der Zeitverschiebungen könnt ihr der obigen Grafik entnehmen.