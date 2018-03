The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online Summerset ist die neuester Erweiterung für das MMO und bringt ganz schön viele neue Inhalte mit. Zum ersten Mal seit 24 Jahren könnt ihr wieder die Gegend Sommersend besuchen.

Mit The Elder Scrolls Online: Summerset erscheint das nächste Kapitel für das Onlinerollenspiel The Elder Scrolls Online der ZeniMax Online Studios. Die diesjährige Veröffentlichung schickt euch auf die Insel Sommersend, wo es die Heimat der Hochelfen zum ersten Mal seit The Elder Scrolls: Arena aus dem Jahr 1994 zu erkunden gilt.

Dieses große und farbenfrohe neue Gebiet wartet mit einer zusätzlichen Hauptgeschichte, einer neuen Fertigkeitslinie basierend auf dem Psijik-Orden, der Einführung des Schmuckhandwerks auf sowie einem neuen Tutorial auf. Damit bietet The Elder Scrolls Online: Summerset ein breites Spektrum an Inhalten sowohl für Neulinge als auch für eingefleischte Veteranen.

The Elder Scrolls Online: Summerset erscheint für PC/Mac, Xbox One und PlayStation 4 am 5. Juni 2018. Weitere Informationen zum Spiel und zur Vorbestellung findet ihr unter www.ElderScrollsOnline.com.