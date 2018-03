The Elder Scrolls Online

Habt ihr ein bisschen Zeit? Wenn ihr wollt, könnt ihr nämlich in den nächsten Tagen die Landschaften von The Elder Scrolls Online kostenlos erkunden.

Die freie Testphase zu The Elder Scrolls Online hat bereits begonnen. Somit könnt ihr das Online-Rollenspiel bis zum 27. März 2018 kostenlos spielen, danach wird der Zugang wieder beschränkt. Ihr könnt auf dem PC, der PlayStation 4 und auch der Xbox One loslegen. Auf den Konsolen braucht ihr allerdings ein Playstation-Plus-Abonnement beziehungsweise eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft.

In der Testphase sind jedoch nicht alle Spielinhalte verfügbar. Ihr könnt lediglich das Basisspiel testen, allerdings wird euer Fortschritt dabei gespeichert. Wenn ihr also später The Elder Scrolls Online kauft, könnt ihr dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt.

Außerdem lässt sich ab sofort die neue Erweiterung "Summerset" vorbestellen, die am 21. Mai 2018 für den PC und am 5. Juni 2018 für die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen wird. Falls ihr das tut, bekommt ihr aktuell den DLC "Morrowind" gratis dazu.