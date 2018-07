Derzeit habt ihr die Möglichkeit an einem exklusiven Event in The Elder Scrolls Online teilzunehmen. Als Belohnung winken euch kostenlose Kronen-Kisten.

Ab sofort und noch bis zum 16. Juli könnt ihr in The Elder Scrolls Online an einem exklusiven Event teilnehmen. Als Plus-Mitglied könnt ihr euch bis zu sechs Kronen-Kisten verdienen und müsst euch lediglich einmal pro Tag in das Spiel einloggen. Falls ihr kein Mitglied vom Plus-Programm seid, dann könnt ihr dieses während des Events kostenlos ausprobieren.

Außerdem hat Bethesda sich zum neuen DLC "Wolfhunter" geäußert, der derzeit auf dem Test-Server bereits zur Verfügung steht. Die neue Erweiterung verschlägt euch in zwei Verliese, in denen sich Werwölfe befinden. Es handelt sich um die "Mondjägerfeste" sowie den "Marsch der Aufopferung". Mit dem kommenden Update wird es ebenfalls ein neues Schlachtfeld sowie Änderungen am Allianzkrieg geben.

The Elder Scrolls Online ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One Verfügbar. Als Online-Rollenspiel ist eine Internetverbindung Pflicht für den Titel.