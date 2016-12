Spieler des Online-Rollenspiels The Elder Scrolls Online dürfen sich im kommenden Homestead-Update auf neue Features freuen. Der nächste große Patch zum Titel ermöglicht euch unter anderem den Kauf eigener Häuser im Spiel.

So werdet ihr künftig nicht nur eigene Häuser erwerben, sondern diese auch nach eurem Geschmack anpassen können. In der Spielwelt wird es nahezu 40 verschiedene Gebäude - von kleinen Räumen in einem Gasthaus bis hin zu riesigen Herrenhäusern mit gewaltigen Ländereien - geben, die mit mehr als 2.000 Möbelstücken und anderen Dekorationsgegenständen ausgestattet werden können. Alle Heime sind der Architektur von einem der zehn Hauptvölker in Tamriel nachempfunden.

In der heutigen Pressemeldung wurde bestätigt, dass das sogenannte Homestead-Update im Laufe des Februar 2017 als kostenfreies Update für alle Spieler auf den Plattformen PC, Mac, Xbox One und PS4 zur Verfügung stehen soll. Alle Unterkünfte werden sich dann in den Regionen des Grundspiels befinden, also nicht in den nachträglichen DLC-Regionen. Dadurch steht das Feature allen Spielern offen. Jedes Heim kann sich zudem nur einmal im Besitz eines Spielers befinden, insgesamt sind aber mehrere Heime möglich.

Wer ein eigenes Domizil nach dem Release sichern möchte, der muss dafür eine Einführungsquest abschließen. Um in einer Zone weitere Unterkünfte mit Gold kaufen zu können, müssen zusätzlich zu dieser Quest bestimmte Erfolge in der Zone abgeschlossen werden. Einige dieser Erfolge existieren bereits, und viele Spieler haben sie bereits abgeschlossen. Fast alle anderen Heime können entweder mit Kronen im Kronen-Shop oder gegen Gold bei Händlern im Spiel gekauft werden. Einige Grundstücke sind exklusiv dem Kronen-Shop vorbehalten, darunter ein extrem luxuriöses Inselanwesen.

Weitere Details zum neuen Feature könnt ihr auch auf der offiziellen Webseite nachlesen.