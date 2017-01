Daten aus The Elder Scrolls Online legen nahe, dass ein Morrowind-DLC in der Mache sein könnte. Ein baldiger Erscheinungstermin wäre auch durchaus sinnvoll.

Nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2002 entwickelte sich The Elder Scrolls III: Morrowind schnell zu einem sehr beliebten und erfolgreichen Action-Rollenspiel, nicht zuletzt dank der riesigen frei begehbaren Welt und der damals sehr schicken Grafik. Heute noch träumen Serienfans von einem aufpolierten HD-Remake und vielleicht wird dieser Wunsch zumindest in abgespeckter Form bald wahr.

So haben Nutzer bei Reddit nun zahlreiche Daten aus der im Spiel befindlichen Vvardenfell-Region in The Elder Scrolls Online aufgespürt und dort aufgelistet. Wenn es sich dabei um einen Fake handelt, wäre er schon ungewöhnlich aufwändig. Gut möglich also, dass Bethesda an einem Morrowind-DLC für das Online-Rollenspiel arbeitet.

Das Gerücht klingt noch interessanter, wenn man bedenkt, dass der Release von The Elder Scrolls III: Morrowind im Mai genau 15 Jahre zurückliegt. Da wäre eine entsprechende Erweiterung doch ein wunderbares Geschenk für die loyale Fangemeinde, oder?