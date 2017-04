Wer bislang noch einen Bogen um The Elder Scrolls Online gemacht hat, sich das Online-Rollenspiel aber einmal genauer ansehen möchte, der bekommt nun eine passende Gelegenheit dazu.

So wurde heute angekündigt, dass ab dem morgigen Dienstag eine Free-Play-Woche in The Elder Scrolls Online startet. Diese wird bis zum 18. April andauern und findet auf den Plattformen PlayStation 4, Xbox One, PC und Mac gleichermaßen statt. Sieben Tage lang könnt ihr die Abenteuer, Charaktere und Dungeons in Tamriel uneingeschränkt für lau ausprobieren.

Nicht nur steht euch das gesamte Grundspiel offen, auch erhaltet ihr als Teilnehmer 500 kostenlose Kronen an die Hand, um diese im Kronen-Shop für Kostüme, Begleiter, Schriftrollen und mehr auszugeben. Sämtliche erstellten Charaktere, Kronenpakete und Gegenstände werden samt aller Fortschritte gespeichert. Wenn ihr euch die Vollversion zulegen solltet, können diese übernommen werden. Apropos Vollversion: Diese wird neben den vier bisherigen DLC-Paketen anlässlich der Free-Play-Woche auch mit Rabatt angeboten.