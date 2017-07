Bethesda werkelt weiter an The Elder Scrolls Online und hat nun erste Details zum kommenden Update sowie DLC bekanntgegeben.

Zusammen mit den ZeniMax Online Studios kündigte man nun das erste große Update zum Spiel nach dem Release von The Elder Scrolls Online: Morrowind an. Neben diesem Update 15 wird es außerdem die neue DLC-Erweiterung namens "Horns of the Reach" geben, welche im August erscheint. Diese Inhalte sind via Kronen-Shop sowie als Teil der ESO-Plus-Mitgliedschaft verfügbar. Update 15 hingegen erscheint kostenlos für alle Spieler des Online-Rollenspiels.

Der DLC "Horns of the Reach" umfasst folgende Inhalte:

Neues Verlies: Blutquellschmiede

Neues Verlies: Falkenring

Die kostenlose Aktualisierung zu Update 15 umfasst:

Neues PvP-Schlachtfeld: Arkane Universität

Neues PvP-Schlachtfeldziel: Chaosball Hinweis: PvP-Schlachtfelder sind nur für Spieler verfügbar, die ESO: Morrowind besitzen

Abbrechen von Analysen beim Handwerk

Verlauf der Gildeneinladungen

Neuerungen am Währungssystem

Anpassbare Kampfhinweise

Neue Heime und Einrichtungsgegenstände für Homestead

Fehlerkorrekturen und Anpassungen