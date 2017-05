The Elder Scrolls Online: Morrowind

ZeniMax Online Studios hat per Pressemeldung eine digitale Upgrade-Version von The Elder Scrolls Online: Morrowind angekündigt. In diesem Zusammenhang wurde auch der Early-Access-Termin publik.

Aktuelle Spieler von The Elder Scrolls Online auf dem PC sowie dem Mac werden sich das Add-on im Rahmen einer digitalen Upgrade-Version oder auch als physisches Exemplar als Collector's Edition erwerben können. Wer dies tut, der darf schon etwas früher in die Spielwelt der Vulkaninsel eintauchen. Für bestehende Spieler mit solchen Kauf-Ambitionen gibt es nämlich einen Early Access ab dem 22. Mai 2017.

Unabhängig von der Beta auf den öffentlichen Testservern erhalten Early-Access-Spieler das vollständige Spielerlebnis, können auf den aktiven Servern spielen und behalten sämtliche Fortschritte, wenn das Spiel am 06. Juni offiziell veröffentlicht wird. Der Early Access steht Spielern zur Verfügung, die das digitale Upgrade oder das Upgrade zur Digital Collector's Edition für PC/Mac zu irgendeinem Zeitpunkt vor der offiziellen Veröffentlichung des Spiels erwerben. Spieler, die ein physisches Exemplar der Collector's Edition besitzen, sind auch zur Teilnahme am Early Access berechtigt, müssen sich zur Freischaltung ihres Zugangs jedoch zunächst unter diesem Link an den Kundendienst wenden.

Zudem ist ab sofort auch die Prolog-Quest "Die fehlende Prophezeiung" erhältlich. Diese könnt ihr unabhängig von eurer gewählten Plattform nun beginnen. Diese kann in jedem Gasthaus angenommen werden und schickt euch auf eine Mission, auf der ihr Banditen aufspüren, Daedra besiegen und eine schreckliche Prophezeiung entdecken müsst, die direkt zu den Ereignissen des Add-ons führt.