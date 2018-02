The Elder Scrolls Online

Zenimax Online Studios veröffentlicht heute das erste große Update 2018 für The Elder Scrolls Online – sowohl die DLC-Spielerweiterung Dragon Bones als auch Update 17. Das Update ist eine kostenlose Ergänzung für alle, die eine Menge neuer Funktionen und Upgrades bietet. Beides ist ab sofort für PC und Mac verfügbar. Es erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 27. Februar.

In der DLC-Spielerweiterung Dragon Bones sind zwei neue Verliese – der Gipfel der Schuppenruferin und der Krallenhort – enthalten, von denen es jeweils eine normale und eine Veteranenversion gibt. Spieler bekommen zusätzlich neue Gegenstände und Maskensets, Sammlungselemente und Errungenschaften. Außerdem erhalten alle, die die neuen Verliese betreten, die Maske der abtrünnigen Drachenpriesterin.

Kurz und bündig sind das die neuen Inhalte:

Zwei neue Verliese: der Gipfel der Schuppenruferin und der Krallenhort

Das Montursystem

Lagerplätze für Heime

Lohnenswertere Stufenaufstiege

Kampfverbesserungen

Zwei neue Schlachtfelder: der Tiefendom und Mor Khazgur

Die DLC-Spielerweiterung Dragon Bones ist für alle Mitglieder von ESO Plus kostenlos verfügbar und für alle anderen im Kronen-Shop für 1500 Kronen zum Kauf erhältlich.

Update 17 erscheint gleichzeitig mit Dragon Bones. Es enthält ein überarbeitetes Montursystem, zwei neue Schlachtfelder, die sehnlichst erwarteten Lagerplätze für Häuser und weitere Ergänzungen wie beispielsweise Belohnungen beim Stufenaufstieg, einen Ratgeber für Fertigkeiten und verschiedene strategische Verbesserungen am Kampfsystem.