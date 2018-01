Auch im neuen Jahr 2018 wird das Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online natürlich weiter mit frischen Inhalten versorgt. Als Nächstes stehen der DLC "Dragon Bones" sowie das Update 17 auf dem Plan. Wir verraten euch, was drin steckt.

ZeniMax Online Studios startet das neue Jahr direkt mit dem ersten großen Update zu The Elder Scrolls Online. Im Zuge dessen erwartet euch mit "Dragon Bones" nicht nur ein neuer DLC, sondern zudem auch das Update 17; beide Inhalte sind für Februar 2018 eingeplant.

Im Rahmen von "Dragon Bones" dürft ihr euch auf zwei neue Verliese freuen, welche die Namen "Gipfel der Schuppenruferin" sowie "Krallenhort" tragen werden. Von beiden Verliesen wird es dann jeweils eine normale und eine Veteranenversion geben. In Letzterer kann der letzte Anführer auf der höchsten Schwierigkeitsstufe angegangen werden.

Was euch in den Verliesen sonst so erwartet? Neue sowie auch wiederkehrende Gegner - und die wiederbelebten Knochen eines uralten Drachens, also quasi ein untoter Drache. Wer erfolgreich ist, erhält wie gewohnt neue Gegenstände uns Masken-Sets, Sammlerstücke und mehr. Der DLC ist für alle Mitglieder von ESO Plus kostenlos und kann ansonsten vom Rest der Community im Kronen-Shop erworben werden.

Für alle Gamer gibt es indes das Update 17 für lau, das gleichzeitig mit "Dragon Bones" erscheinen wird und auf jeden Fall die nachfolgenden, bereits bestätigten Verbesserungen bieten wird:

Das Montursystem erlaubt es Spielern, das Aussehen ihrer Ausrüstung anzupassen, ganz ungeachtet dessen, welche Gegenstände sie tragen.

Zwei neue Schlachtfelder: die Orkfeste Mor Khazgur und die Dwemerruine Tiefendom sind zwei neue Arenen für das Mehrspielergemetzel im 4-v-4-v-4-Modus (für das PvP auf den Schlachtfeldern wird ESO: Morrowind benötigt)

Lagerplätze für Heime bieten Spielern die Möglichkeit, Gegenstände aus „Homestead“ sicher zu verwahren

Zusätzliche Gameplay-Funktionen: Der neue Ratgeber für Stufenaufstiege und Fähigkeitenwahl vereinfacht es Spielern, Entscheidungen zum Charakterfortschritt zu treffen und hält einige Belohnungen bereit. Verbesserungen am Kampfsystem vereinfachen es, Fähigkeitensynergien zu erkennen und zu aktivieren.



Weitere Details zum Update 17 könnt ihr hier auf der offiziellen Webseite nachlesen.