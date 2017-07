Rund um The Elder Scrolls Online gibt es dieser Tage wieder einmal ein spezielles Event. Dieses dreht sich um die ESO-Plus-Mitgliedschaft.

Vom 05. bis zum 10. Juli 2017 soll das MMORPG The Elder Scrolls Online ein Bonus-Event für ESO Plus bieten, in dessen Rahmen besondere Belohnungen für aktive Mitglieder dieses Spiel-Service warten. Für alle anderen Spieler bietet sich im genannten Zeitraum die Chance, eine kostenlose Probe von ESO Plus in Anspruch zu nehmen. Die Startzeit ist am 05. Juli um 16:00 Uhr, am 10. Juli endet das Event um 06:00 Uhr morgens.

Was ist ESO Plus? Es handelt sich um ein optionales Abonnement zum Free-to-Play-Rollenspiel, das verschiedene Vorteile und den Zugriff auf DLC-Erweiterungen bietet. Konkret sind folgende Bestandteile enthalten:

Vollständiger Zugriff auf alle DLC-Spielerweiterungen, einschließlich „Imperial City“, „Orsinium“, „Thieves Guild“, „Dark Brotherhood“ und „Shadows of the Hist“ – das ist ein ganzer Berg an neuen Gebieten, Stunden voller neuer Quests, weitere Verliese und mehr!

1.500 Kronen pro Monat für den Shop im Spiel (nur für bezahlte Mitgliedschaften – die kostenlose Probe gewährt keine Kronen)

Unbegrenzter Platz für Handwerksmaterialien

Verdoppelte Kapazität des Bankfachs

10 % zusätzliche Erfahrung, Gold, Handwerksinspiration und kürzere Analysezeiten

Doppelte Anzahl an platzierbaren Einrichtungs- und Sammlungsgegenständen in Heimen

Exklusive Möglichkeit, Kostüme zu färben