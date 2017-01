Bethesda kündigte heute The Elder Scrolls Online: Morrowind an, das nächste Kapitel des Online-Rollenspiels The Elder Scrolls Online (ESO). Mit dem neuen Abenteuer könnt ihr auf die Insel Vvardenfell zurückkehren, dem Schauplatz von The Elder Scrolls III: Morrowind, das das gesamte Genre prägte.

The Elder Scrolls Online: Morrowind wird die bislang größte Erweiterung für The Elder Scrolls Online sein. Sie enthält eine umfangreiche neue Zone, eine neue Charakterklasse, eine neue Prüfung und bietet neben über 30 Stunden zusätzlicher Story-Spielzeit auch einen neuen PvP-Modus für drei Teams zu je vier Spielern. Sowohl ESO-Veteranen als auch Einsteiger soll ein aufregendes neues Abenteuer erwarten.

Mit der neuen Hüter-Charakterklasse meistet ihr Naturmagie. Der Hüter ist die erste zusätzliche Klasse seit der Veröffentlichung von ESO. In bester Tradition von des Online-Rollenspiels und der Elder-Scrolls-Reihe habt ihr die Freiheit, zwischen unterschiedlichen Fähigkeiten zu wählen, die verschiedene Spielstile ermöglichen. Mit dem Kriegsbären verfügen Hüter außerdem über einen starken Kampfverbündeten.

The Elder Scrolls Online: Morrowind wird mit den Schlachtfeldern einen neuen PvP-Modus einführen, der für Gefechte von drei Teams zu je vier Spielern in Arena-ähnlichen Umgebungen sorgt. In den Aschlanden ringt ihr darum, zu den härtesten Kämpfern von ganz Tamriel gezählt zu werden. The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint weltweit am 6. Juni 2017 für PC, Mac, PlayStation 4 sowie Xbox One und kann ab sofort vorbestellt werden.