Die Elder-Scrolls-Experten Hoppi und Dennis verbringen mit euch einen ganzen Tag in Morrowind. Am Pfingstsonntag, ab 15 Uhr starten sie ihr Abenteuer in The Elder Scrolls Online und ihr könnt im Stream live dabei sein und fette Preise abstauben!

Noch vor dem offiziellen Release von Bethesdas großer Standalone-Erweiterung zu ihrem MMO verbringen unsere Elder-Scrolls-Experten Dennis und Hoppi einen ganzen Tag in Morrowind. Ihr könnt im Stream mit dabei sein.

Alles, was du jetzt wissen musst: 10 wichtige Fakten zu TESO: Morrowind

Am Pfingstsonntag um 15 Uhr geht der Marathon los. Ihr könnt auf Twitch oder Youtube mit dabei sein, die Jungs unterstützen und per Chat mitentscheiden, was und wie gespielt wird. Zudem gibt es auch ein paar hochkarätige Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel eine begehrte Collector's Edition zu The Elder Scrolls Online: Morrowind und eine von nur zehn existierenden Hoppler-Figuren aus dem Spiel.