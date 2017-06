Bethesda hat sein Sammelkartenspiel The Elder Scrolls Legends für weitere Plattformen verfügbar gemacht. Per Update wurden zudem weitere Features integriert.

Wie Bethesda in einer Pressemail ankündigte, steht The Elder Scrolls Legends ab sofort auch für Nutzer von Steam, auf dem Mac sowie für Android-Tablets zur Verfügung. Damit erschließt man weitere Spielerschichten für das im Übrigen bereits für PC und iOS veröffentlichte Spiel. Gamer können ihre Fortschritte auch zwischen den einzelnen Plattformen übernehmen.

Per Update wurden zudem neue Features eingeführt. Dazu zählt der neue Gauntlet-Modus, in dessen Rahmen organisierte, globale und kompetitive Turniere durchgeführt werden. In diesen Wettkämpfen treten die Spieler in einer Reihe von Partien gegeneinander an, um auf einer weltweiten Bestenliste möglichst weit nach oben zu klettern. Die besten Teilnehmer erhalten als Belohnung Kartenpakete, Gold und andere Ingame-Preise.

Zudem erhält auch die erste Version des Zuschauermodus Einzug, so dass ihr laufenden Partien eurer Freunde zusehen könnt. Weitere Infos zur bereits angekündigten großen Kartensatz-Erweiterung soll es am 11. Juni im Rahmen des Bethesda E3 Showcase geben.