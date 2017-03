In einer Pressemeldung gaben Bethesda und ZeniMax heute die offizielle Veröffentlichung der PC-Version von The Elder Scrolls Legends bekannt. Das waren aber nicht die einzigen Neuigkeiten in Bezug auf den Titel.

Das strategische Sammelkartenspiel The Elder Scrolls Legends ist ab heute auch offiziell für den PC erhältlich. Nach einigen Monaten in der Beta hat man nun zahlreiche Verbesserungen, Ergänzungen und Optimierungen implementiert und nun die fertige Spielversion für den heimischen Rechenknecht veröffentlicht. Der Download ist kostenfrei via Bethesda.net-Launcher möglich.

Damit aber nicht genug, denn mit "Der Fall der Dunklen Bruderschaft" wurde auch eine erste Story-Kampagne zum Titel angekündigt. Diese soll ab dem 05. April erhältlich sein. Dann erhaltet ihr eine neue Singleplayer-Kampagne an die Hand, in der ihr in die Rolle eines Doppelagenten schlüpft. Dieser wurde beauftragt, die Ränge der Dunklen Bruderschaft auszuspionieren. Ihr müsst im Verlauf der Kampagne Entscheidungen treffen, die wiederum entscheiden, welche Missionen ihr meistern müsst.

Die Handlung ist übrigens vor den Ereignissen im RPG-Bruder The Elder Scrolls V: Skyrim angesiedelt. Unterteilt wird diese in drei Teile, die mehr als 25 neue Missionen und 40 neue Karten in das Spiel integrieren. Der Kauf kann in diesen drei Teilen oder als Bundle in der Gesamtheit im Spiel getätigt werden.

Unterdessen soll der Launch der Vollversion auf dem iPad am 23. März erfolgen. Der Android-Tablet-Launch erfolgt hingegen im kommenden Monat April. Twitch-Integration und Zuschauer-Modus sollen per Update im Mai nachfolgen. In diesem Monat folgt auch der neue Gauntlet-Modus, in dem ihr in Mini-Turnieren mit euren eigenen Decks antreten könnt.

Die weiteren Planungen? Der Launch für den Mac erfolgt im Laufe des Frühlings. Ansonsten ist im Sommer der Release eines großen Add-ons geplant. Details diesbezüglich folgen auf der E3 2017 im Juni in Los Angeles.