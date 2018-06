The Elder Scrolls Legends

Mit The Elder Scrolls Legends gibt es zur bekannten RPG-Reihe ja auch einen Sammelkarten-Ableger. Dieser hat nun kurzerhand von Publisher Bethesda einen neuen Entwickler spendiert bekommen.

Seit März 2017 und damit etwas mehr als ein Jahr lang ist The Elder Scrolls Legends nunmehr bereits am Markt erhältlich und nimmt es mit Spielen wie Hearthstone von Blizzard oder Gwent von CD Projekt RED auf. Allerdings erhofft sich Bethesda offenbar noch etwas mehr vom Sammelkartenspiel, denn nun wurde kurzerhand der Entwickler gewechselt.

Wie IGN samt Bethesda-Statement berichtet, ist der bisherige Entwickler Dire Wolf Digital nicht mehr zuständig für The Elder Scrolls Legends. Pete Hines von Bethesda betont in diesem Zusammenhang, dass man keineswegs unglücklich mit der Arbeit von Dire Wolf sei, der Titel jedoch über "noch eine Menge ungenutztes Potential" verfüge. Um dieses auszunutzen sei frischer Wind notwendig geworden, was den Entwickler betrifft.

Neuerdings ist demnach nun Sparkypants Studios zuständig. Dabei handelt es sich um die Macher von Dropzone. Als Erstes hat sich das neue Team die Überarbeitung der Benutzeroberfläche des Titels auf die Fahne geschrieben. Auch das Menü und die Grafiken sollen überarbeitet werden. Laut Hines seien "das Game-Design insgesamt und die Spielmechaniken solide"; diesbezüglich werde es bis auf Weiteres keine Änderungen geben. Und auch alle sonstigen Features, also Spielerfortschritte, Kartensammlungen und Gegenstände, werden zunächst einmal keinen größeren Neuerungen unterzogen und bleiben intakt.

Dire Wolf arbeitet an einem eigenen Sammelkartenspiel namens Eternal; das habe bei der Entscheidung Bethesdas laut Hines jedoch keine Rolle gespielt.