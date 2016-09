The Elder Scrolls Legends

Spieler erhalten nun eine neue Möglichkeit an die Hand, ihre Decks im Sammelkartenspiel The Elder Scrolls Legends zu erweitern.

Bethesda hat nun das sogenannte Startpaket zum Spiel verfügbar gemacht. Dabei handelt es sich um ein digitales Paket, das euch beim Deckbau einen Vorsprung verschaffen soll; außerdem sind auch einige exklusive Gegenstände enthalten.

Das Startpaket ist über den Ingame-Shop für 4,99 Euro erhältlich und kann je Konto einmal erworben werden. Dafür erhalten Spieler:

10 Kartenpakete (mit je sechs Karten) zum Sonderpreis mit garantiert einer legendären Karte.

Einen exklusiven Spieler-Titel: "Der Gründer"

Drei exklusive Premium-Karten mit alternativen Bildern

The Elder Scrolls Legends befindet sich derzeit in der offenen Beta und kann via Bethesda.net Launcher kostenlos heruntergeladen und gespielt werden.