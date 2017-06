Erweiterung "Heroes of Skyrim" erhältlich

The Elder Scrolls Legends

Das Sammelkartenspiel The Elder Scrolls Legends bekommt heute mit "Heroes of Skyrim" eine erste große Erweiterung spendiert.

Auf der E3 Mitte dieses Monats hatte Bethesda mit "Heroes of Skyrim" die erste Erweiterung zu The Elder Scrolls Legends in Aussicht gestellt. Ab heute ist das gute Stück nun auch erhältlich.

Das Add-on bringt euch im Sammelkartenspiel mehr als 15 neue Karten, die von The Elder Scrolls V: Skyrim inspiriert sind. Daneben gibt es auch neue Mechaniken, mächtige Fähigkeiten und die berühmt-berüchtigten Drachen. Die Karten des Kartenpakets sind ab sofort im Shop des Spiels zu haben.

Die Top-Features laut offiziellen Angaben im Überblick:

Mehr als 150 neue Karten, die auf Skyrim basieren

Beherrschen Sie den Himmel mit Drachenkarten, darunter legendäre Bestien wie Alduin und Paarthurnax

Entfesseln Sie die Macht des Dovahkiin und vernichten Sie ihre Gegner mit Schrei-Karten

Legendäre Skyrim-Charaktere wie Aela die Jägerin, J’Zargo, Delphine und andere kehren mit mächtigen Fähigkeiten zurück