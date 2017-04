Im März wurde das The Elder Scrolls Legends für PC und iPad veröffentlicht. Wenige Wochen später folgte nun der Release der ersten großen Einzelspieler-Kampagne.

Bethesda hat seinem Sammelkartenspiel The Elder Scrolls Legends heute die erste große, neue Einzelspieler-Kampagne seit dem Release der Vollversion spendiert. Diese trägt den Namen "Der Fall der Dunklen Bruderschaft".

In dieser neuen Kampagne erwarten euch mehr als 25 neue Missionen sowie 40 neue Karten. In den Fokus rückt dabei eine der beliebtesten Gilden aus der bekannten Rollenspiel-Franchise: die tödliche Dunkle Bruderschaft. Ihr schlüpft in der PvE-Kampagne in die Rolle eines Doppelagenten und müsst die Gilde infiltrieren und zu Fall bringen. Eure dabei getroffenen Entscheidungen haben Einfluss auf die zu spielenden Missionen sowie auf den Ausgang der Geschichte.

Durch den Abschluss der einzelnen Missionen schaltet ihr wiederum die neuen Karten frei. Mit dabei sind auch drei legendäre Karten. Im Spiel ist die Kampagne als drei einzelne Bereichskarten oder als Gesamtpaket zu haben. Die Erweiterung lässt sich auch mit Ingame-Gold kaufen.