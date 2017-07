Seit März ist The Elder Scrolls Legends für den PC und kurze Zeit später auch für Tablets erhältlich. Nun wurden weiteren Umsetzungen veröffentlicht. Lest hier, welche Spieler nun ebenfalls eingebunden werden.

Das auf der bekannten Elder-Scrolls-Reihe basierende Sammelkartenspiel The Elder Scrolls Legends bezieht nun ganze Heerscharen an potentiellen neuen Spielern ein, denn heute wurde die Spielversion für iOS- und Android-Smartphones veröffentlicht. Diese entsprechenden Apps können über Apples App Store oder aber via Google Play bezogen werden.

In der neuen Umsetzung haben die Macher die Benutzeroberfläche eigens an die kleineren Smartphone-Bildschirme angepasst. Die Versionen bringen aber noch weitere Vorteile mit sich: Habt ihr Zuhause noch eine Partie gestartet, müsst aber los zum Zug, so könnt ihr diese auf eurem Telefon fortsetzen. Kurzum: Der nahtlose Wechsel von einem Gerät auf das andere ist problemlos möglich - selbst mitten in laufenden Partien.

Das Sammelkartenspiel bekommt mit dem Release der Erweiterung "Heroes of Skyrim" zudem neue beliebte Charaktere und Geschichten in Form von 150 neuen Karten spendiert. Diese umfassen auch neue Spielmechaniken, Fähigkeiten und mehr.

Nach dem heutigen Release steht The Elder Scrolls: Legends nun für PC (via Bethesda.net und Steam), Mac (via Steam), Tablets und iOS- sowie Android-Smartphones zur Verfügung. Gebt ihr dem Hearthstone-Konkurrenten eine Chance?