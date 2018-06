The Elder Scrolls: Blades

Im Schatten von The Elder Scrolls VI kündigte Bethesda auch The Elder Scrolls: Blades an. Das RPG erscheint für Mobile-Plattformen, später aber auch für PC und Konsolen.

Das neue RPG The Elder Scrolls: Blades erscheint zunächst für iOS und Android und soll das zugänglichste Elder Scrolls sein, das ihr euch vorstellen könnt. Nach dem erfolgten Mobile-Release will Bethesda mit dem Titel auf jedes System kommen, auf das man kommen kann. Legt man die Erfahrungen mit dem Studio zugrunde, dann dürften das neben dem PC auch PS4, Xbox One und Switch sein.

Der ersten kurzen Vorstellung ist zu entnehmen, dass der Titel über eine Multiplayer-Komponente verfügen wird. Überdies werden auch VR-Systeme wie das Oculus Rift unterstützt. Für einen Early Access könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite eintragen.