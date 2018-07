Mit The Darwin Project gibt es ja seit geraumer Zeit bereits einen weiteren Battle-Royale-Titel, der großen Wert auf soziale Interaktion legt. Nach dem PC könnt ihr dieses Spiel nun auch auf der Xbox One für lau zocken.

Der Battle-Royale-Titel The Darwin Project war zuvor bereits auf dem PC in ein kostenloses Free-to-Play-Modell gewechselt, nachdem zuvor auch mal knapp 15 Dollar für das Spiel fällig gewesen sind. Diesen Schritt hat man nun auch auf der Xbox One vollzogen.

Wie via Xbox Wire bekannt gegeben wurde, erfolgte der Wechsel nun auch auf Microsofts Heimkonsole auf ein Free-to-Play-Modell. Seit dem 04. Juli lässt sich der Battle-Royale-Titel daher nun auch auf der Xbox One simpel herunterladen und starten, so dass ihr dieses gefahrlos einfach einmal ausprobieren könnt.

Wer zuvor zu einer kostenpflichtigen Version gegriffen hatte, der bekommt ein sogenanntes "Founder's Pack" spendiert, das mehrere kosmetische Gegenstände, darunter auch mehrere legendäre Sets an Ausrüstung, Äxten, Bögen und zehn anderen Geschenken, beinhaltet. Frühere Einsteiger in das Spiel können so einen einzigartigen Kleidungs- und Waffen-Stil an den Tag legen.

Entwickler Scavengers Studio hat das auf Mikrotransaktionen basierende Geschäftsmodell auch so ausgestaltet, dass sich für Echtgeld lediglich kosmetische Gegenstände kaufen lassen.