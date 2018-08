The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Auf der gamescom wurden nicht ein, zwei, sondern drei neue Horrorspiele der Until-Dawn-Macher vorgestellt, wenn auch nur eines davon genauer. Man of Medan wird der erste Teil der The Dark Pictures Anthology sein. Und das beste kommt noch!

Horrorfans können sich freuen, denn auf der gamescom hat Supermassive Games zum unheimlichen Rundumschlag ausgeholt. Die Until-Dawn-Entwickler planen eine Anthologie aus drei eigenständigen Spielen, die sie unter dem Namen The Dark Pictures zusammenfassen. Genauer vorgestellt wurde zunächst allerdings nur die erste Geschichte, Man of Medan, das 2019 erscheinen wird.

In Man of Medan unternehmen vier junge Amerikaner einen Segeltörn mit dem Ziel, ein sagenumwobenes Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden. Im Laufe des Tages zieht ein Sturm auf und ihr Ausflug nimmt eine düstere Wendung… Wer wird leben? Ganz wie in Until Dawn wird sich euer Verhalten darauf auswirken, wer leben und wer sterben wird.

Ihr schlüpft in die Rolle einer der fünf Protagonisten und müsst die Geheimnisse ihrer furchterregenden Situation aus deren jeweiligen Perspektive entdecken. Durch verzweigte Storylines, unterschiedliche Wege und verschiedene Enden, besitzt jedes Spiel der Anthologie einen anderen Ausgang. Mehrmaliges Durchspielen wird also vonnöten sein. Wann die zwei anderen eigenständigen Spiele erscheinen werden und wie umfangreich sie ausfallen, ist noch nicht bekannt. Das beste: die The Dark Pictures Anthology wird nicht mehr ausschließlich für die PlayStation 4 kommen. Der PC und die Xbox One bieten dem Unbehaben ab nächstem jahr ebenfalls ein Zuhause.

Jedenfalls dürfen sich Fans von Gänsehaut freuen, sich in den kommenden Jahren mit filmreifem Horror einzudecken.