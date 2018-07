The Cycle

Unter anderem mit Spec Ops: The Line haben die Mannen von Yager ja bereits einen Hit im Shooter-Genre gelandet. Mit dem nun angekündigten The Cycle will man nun durch einige Innovationen noch einen drauf setzen.

Spec Ops: The Line galt seiner Zeit besonders aufgrund des erzählerischen, narrativen Aspekts als gelungener First-Person-Shooter. Jetzt haben die Macher von Yager mit The Cycle ihr neuestes Projekt innerhalb des Genres angekündigt, mit dem man auch einige Innovationen unterbringen möchte.

Bei The Cycle handelt es sich um einen Match-basierten First-Person-Shooter mit Sci-Fi-Setting. Dabei sollen die sonst häufig getrennten Elemente PvE, also Spieler gegen Umgebung aka KI, und PvP, also Spieler gegen Spieler, miteinander verschmelzen. Dabei startet ihr ein 20-minütiges Match und müsst im Verlauf der Partie verschiedene Aufträge erfüllen. Wer längere Zeit auf dem Planet verweilt, bekommt das gesundheitlich bei seinem Charakter zu spüren.

Die PvEvP-Systematik soll einen starken Fokus auf soziale Dynamiken nach sich ziehen. Pro Partie werden 20 Spieler zusammengeworfen - und reihenweise außerirdische Monster, die es ebenfalls zu bekämpfen gilt. Dass ihr sowohl gegnerische Spieler als auch Monster bekämpfen müsst, soll dem Spiel "einen speziellen Twist" verleihen, so Managing Director Timo Ullmann zur Ankündigung.

Um die aufgetragenen Ziele in einer Partie zu erreichen, müssen Spieler temporär auch Allianzen schmieden. Grundsätzlich kann aber jeder wirklich jeden attackieren. Ihr könnt euch aber wahlweise auch mit allen Spielern verbünden und kooperativ gegen Monster vorgehen. Jede Partie soll so anders verlaufen, denn wirklich alles Denkbare kann passieren.

Das komplette Spiel ist einer großen Galaxie angesiedelt, deren einzelnen Regionen von Fraktionen kontrolliert werden. Die Außenbereich hingegen sind frei und werden nicht von speziellen Fraktionen beherrscht. Um die Ressourcen dort zu erschließen, sind Vertragspartner vonnöten, die die Drecksarbeit übernehmen. Jeder Spieler ist ein solcher Vertragspartner, wird also von den einzelnen Fraktionen Aufträge erhalten. Dazu können auch das Sammeln von Mineralien oder die Jagd auf Wildtiere zählen. Ansonsten spielen verschiedene, im Spielverlauf auffindbare Waffen, Gadgets und auch Crafting eine Rolle.

Bevor das Spiel voraussichtlich Ende 2018 zunächst für den PC als Vollversion erscheint, wird es zunächst eine Alpha-Testphase geben. Interessierte können sich für diesen geschlossenen Test auf der offiziellen Webseite registrieren. Nach dem PC-Release sollen später auch Konsolenversionen folgen.