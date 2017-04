Schafft ihr es in The Culling zu überleben? Ihr könnt das in den nächsten Tagen kostenlos testen.

Ihr könnt The Culling am Wochenende via Steam gratis ausprobieren. Die Aktion läuft bereits und wird am Sonntag enden. The Culling von dem Entwicklerstudio Xaviant ist ein Battle-Royale-Spiel. Ihr müsst gegen 15 andere Spieler antreten und überleben. Eine Runde dauert 25 Minuten und die Karte wird stetig kleiner.

Bis zum 01. Mai 2017 ist The Culling zudem vergünstigt erhältlich. Der Rabatt beträgt 33 Prozent. Deshalb kostet das Spiel aktuell 15,40 Euro. The Culling wurde am 08. März 2016 via Steam als Early-Access-Spiel veröffenlicht. Wann die Vollversion erscheinen soll, ist nicht bekannt.