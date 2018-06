Das Battle-Royale-Genre bekommt weiteren Zuwachs. Zu The Culling wurde nun ein Sequel offiziell angekündigt.

Screenshot aus The Culling

Entwickler Xaviant hat via Twitter das Battle-Royale-Sequel The Culling 2 offiziell angekündigt. Dabei handelt es sich um den Nachfolger zu The Culling, das in der Szene schon vertreten war, bevor Fortnite und PlayerUnknown's Battlegrounds richtig groß geworden sind.

The Culling startete seinerzeit mit großen Ambitionen, hatte aber mit Entwicklungsproblemen zu kämpfen. Der Titel war im Early Access im März 2016 gestartet und bekam im Oktober des Folgejahres schlussendlich einen Release spendiert. Zu diesem Zeitpunkt nahm aber bereits PUBG Fahrt auf und Epic Games kündigte einen eigenen Battle-Royale-Ableger an - Fortnite. Zwei Monate später gab Xaviant dann bekannt, dass man "keine zukünftigen Updates" mehr für The Culling einplane, womit man für das Spiel mehr oder weniger das Ende beschloss.

Trotz der eher enttäuschenden Vorgeschichte des ersten Teils packt man The Culling 2 an. Es wird interessant zu sehen sein, ob sich der Titel dieses Mal gegen die Konkurrenz behaupten kann. Plattformen und Release-Termin sind noch nicht bekannt.