Im Jahr 2016 kündigte Entwickler Xaviant mit The Culling 2 ein Sequel zum Survival-Titel an, blieb aber konkrete Aussagen zum Release-Termin schuldig. Jetzt geht überraschenderweise aber alles ganz schnell!

Xaviant überrascht mit einer Ankündigung zum 2016 vorgestellten Sequel The Culling 2: Der Titel erscheint nämlich urplötzlich schon am heutigen 10. Juli 2018, ohne dass das vorher in irgendeiner Form publik geworden wäre. Kurzum: Macht euch schonmal für Battle-Royale-Nachschub bereit!

The Culling 2 wird es künftig mit Titeln wie Fortnite oder PlayerUnknown's Battlegrounds aufnehmen. Der Vorgänger The Culling ließ die Spieler auch aufeinander los, wobei ihr euch auf einer tropischen Insel auch um Nachschub in Form von Ressourcen kümmern und Waffen craften musstet, um zu überleben. The Culling 2 verfeinert das Spielprinzip nun weiter.

Die Veröffentlichung des Nachfolgers erfolgt nun für PC und die Konsolen PS4 und Xbox One. Der Verkaufspreis liegt laut den Entwicklern bei empfohlenen 19,99 Dollar. Passend zur Ankündigung gibt es auch einen ersten Trailer, den ihr euch anbei ansehen könnt.