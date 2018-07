Am 10. Juli 2018 wurde recht überraschend ohne vorherige Ankündigung The Culling 2 veröffentlicht. Das Battle-Royale-Sequel erfüllte aber die Erwartungen keineswegs und floppte binnen kürzester Zeit megamäßig. Jetzt ziehen die Macher Konsequenzen!

Wir berichteten ja bereits, dass der Battle-Royale-Titel The Culling 2 schon kurz nach dem Release zum Mega-Flop avancierte. Nachdem kaum noch Spieler übrig geblieben sind und die Kritiken verheerend ausfielen, zog sich das Entwicklerstudio Xaviant zu Beratungen zurück, wie es weiter gehen soll. Jetzt gibt es Ergebnisse!

Zwar muss Xaviant nicht direkt zuschließen, das Studio zieht aus dem verheerenden Sequel-Launch aber dennoch Konsequenzen. So wird The Culling 2 bei allen digitalen Anbietern wieder aus dem Angebot genommen, und zwar für alle drei Plattformen - also PC, PS4 und Xbox One. Wer die Vollversion zum Release in der vergangenen Woche gekauft hatte, soll entschädigt werden, so Josh Van Veld, Director of Operations bei Xaviant.

Man habe realisiert, dass The Culling 2 niemals ein Spiel gewesen ist, nach dem die Community gefragt hätte oder das auch nur ansatzweise ein würdiger Nachfolger zum Original wäre, heißt es weiter. Das Team sei einfach zu eifrig gewesen, gegenüber dem Vorgänger The Culling Änderungen und Neuerungen unterzubringen, die das Community-Feedback einfach nicht in Betracht gezogen haben. Daher habe man sich seiner Zeit für ein Sequel entschieden - und nun realisiert, dass dies einfach ein Fehler gewesen ist.

Mit der Einstellung von The Culling 2 will sich Xaviant nun wiederum dem Vorgänger The Culling widmen. Man wird den früheren Titel mit der einstigen Originalversion wieder aufgreifen und darauf aufbauen. Kurzum: Das Studio betätigt den Reset-Button ganz geschmeidig und fängt mit The Culling aus dem März 2016 wieder von vorne an. Der Titel wird zunächst auf Test-Server ausgerollt und dort kostenfrei spielbar sein.