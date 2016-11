Ubisoft konnte heute per Pressemitteilung einen neuen Meilenstein in der Geschichte des Open-World-Rennspiels The Crew verkünden.

Anlässlich der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat Ubisoft nun bestätigt, dass The Crew mittlerweile die Marke von zehn Millionen Spielern weltweit geknackt hat. Da trifft es sich gut, dass mit Calling All Units die zweite große Erweiterung in den Startlöchern steht, denn diese wird ab dem 29. November für PC, PS4 und Xbox One zu haben sein.

Passend zur Meldung hat der französische Entwickler und Publisher auch eine Infografik mit weiteren interessanten Statistiken aus zwei Jahren The Crew veröffentlicht.