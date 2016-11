The Crew

Pünktlich zum Release des DLC "Calling All Units" für The Crew sind die Jungs und Mädels von Gamesplanet wieder mit frischen Rabatten für euch am Start.

Entsprechend bekommt ihr das Add-on Calling All Units um ganze 15 Prozent günstiger. Somit zahlt ihr statt der üblichen 24,99 nur 21,24 Euro - enthalten ist außerdem die Erweiterung The Crew: Wild Run.

Darüber hinaus bekommt ihr derzeit auch die Ultimate Edition von The Crew um 15 Prozent reduziert für 42,49 Euro. Hier dürft ihr euch über die folgenden Inhalte freuen:

The Crew

The Crew: Wild Run

The Crew: Calling All Units

Season-Pass

Bei den Angeboten handelt es sich jeweils um die PC-Version des Spiels als Uplay Key.