Kurz vor der gamescom hat Ubisoft eine Ankündigung zum kommenden Open-World-Rennspiel The Crew 2 getätigt. Demnach dürft ihr euch über einige Motorräder der Kult-Marke Harley-Davidson im Spiel freuen.

Ubisoft und Harley-Davidson haben heute eine Kooperation angekündigt, in deren Rahmen Spieler von The Crew 2 mehrere exklusive Harley-Davidson-Motorräder auf den offenen Highways Amerikas im Spiel fahren können.

Im Garagenbau-Stil und mit unerbittlichen Minimalismus wird zunächst die Harley-Davidson Iron 883 im Spiel erscheinen. Die Iron 883 ist eine wendige Stadtmaschine, die sich in den Asphalt beißt. Weitere Modelle werden mit der Zeit in The Crew 2 integriert. Somit könnt ihr euch im weiteren Verlauf eure Lieblings-Harley schnappen und in der nahezu grenzenlosen Motorsportwelt des Spiels glänzen. Die Harley-Davidson-Motorräder sollen als traditionelle amerikanische Marke mehr als alle anderen die Vision von The Crew 2 widerspiegeln, euch das Erlebnis des ultimativen US-Motorsport-Spirits zu bieten.

The Crew 2 wird im Frühjahr 2018 für PS4 Pro, PS4, Xbox One X, Xbox One und PC erscheinen. Im Vorfeld wird es eine Beta geben; für diese könnt ihr euch hier auf der offiziellen Webseite registrieren.