Wie es läuft und was Ubisoft für die gamescom plant

The Crew 2

Ubisoft hat zuletzt ja aktuelle Geschäftszahlen bekannt gegeben und sich in diesem Zusammenhang wie gewohnt auch zu den aktuellen und kommenden Titeln geäußert. Unter anderem ging es dabei auch um das Open-World-Rennspiel The Crew 2 und wie es mit diesem weitergehen wird.

Seit Ende Juni ist der Open-World-Racer The Crew 2 nun erhältlich und CEO Yves Guillemot von Ubisoft zog gegenüber Investoren zusammen mit CFO Alain Martinez nun ein erstes Zwischenfazit. Anlässlich der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen bestätigte Martinez unter anderem, dass die Ingame-Aktivitäten auf einem ähnlichen Niveau liegen würden, wie beim Vorgänger. Indes seien die digitalen Verkäufe des Spiels aktuell sogar höher im Vergleich.

Konkrete Zahlen nannte der CFO zwar nicht, er zeigte sich für die Zukunft aber optimistisch, dass man durch frische Spielinhalte weitere Gamer für den Titel gewinnen könne. In den nächsten drei Quartalen soll die Nutzerbasis demnach bereits "signifikant" wachsen und damit auch die Verkäufe des Titels ankurbeln. CEO Guillemot ergänzte, dass man aber auch darüber hinaus in den nächsten zwei bis drei Jahren weitere Zuwächse erwarte, das Spiel also dementsprechend lange durch frische Inhalte fördern wolle.

Dabei ist dem Ubisoft-Chef durchaus bewusst, dass sich Spieler vor allen Dingen aufgrund des fehlenden PvP-Multiplayer gegenwärtig noch etwas sorgen machen würden; im Übrigen sei das Spiel aber bereits "fantastisch" und Ubisoft will das Momentum nutzen und bereits auf der gamescom im August neue Inhalte vorstellen. Womöglich ist dann ja auch besagter PvP-Multiplayer dann schon mit dabei?

The Crew 2 ist aktuell für PS4, Xbox One und PC erhältlich.